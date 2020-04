Fit in 10 Minuten mit Barbara Becker: Effektive Übungen für zuhause

Better Aging ist nicht nur eine Frage der Gene, meint Barbara Becker. Seit Jahrzehnten hat die Exfrau von Ex-Tennisspieler Boris Becker sich in Sachen Bewegung einen Namen gemacht, unzählige Fitness-DVDs millionenfach verkauft. Ihre jugendliche Ausstrahlung führt die 53-Jährige vor allem auf die richtige Haltung, körperlich wie mental, zurück.



Ihr neues Buch "Die Barbara Becker Formel" enthält ein ausgeklügeltes Muskel-Faszien-Workout, das inzwischen zu ihrem täglichen Wohlfühlritual geworden ist. "Das ist wie Zähneputzen", sagt Barbara, und ist überzeugt: "10 Minuten am Tag reichen anfänglich aus, um beweglich und kräftig zu bleiben!"

Das Programm wird ergänzt durch Beckers Ernährungstipps, Anleitungen zum bewussten Atmen und zur aktiven Entspannung.



Zum Ausprobieren für Kurier-Freizeit-Leser hat uns Barbara Becker ein "Zehn-Minuten-Training für Einsteiger" zusammengestellt.