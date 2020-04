Powerfrau Barbara Becker: "Manchmal habe ich Angst"

Was fasziniert dich so an Miami? Ich war zwei Mal dort, die Begeisterung blieb aus.

Dann warst du in den falschen Ecken. Das muss ich dir neu zeigen. Ich hatte auch ein komisches Verhältnis zu Venedig, weil ich mit den falschen Leuten dort war. Wir haben wunderbare Museen und eine wunderbare Kultur hier, Jazz und Salsa, nicht nur die ersten zwei, drei Straßenreihen vom Strand entfernt. Da könnte ich dir einiges zeigen.

Bei Spaziergängen kommt man nicht an der Promi-Insel Fisher Island vorbei, wo du lange gelebt hast. Für mich sehen die riesigen Hochhäuser aus wie der Wohnpark Siebenhirten in Wien.

Wenn man da wohnt, guckt man ja nicht auf die Anlage, wie du das vom Festland aus machst, sondern aufs Meer. Du hast eigentlich das Gefühl, dass du auf den Bahamas bist. Die haben teilweise auch den Strand von den Bahamas auf Fisher Island gekarrt. Es stimmt, es ist dort sehr künstlich, aber ich habe dort Menschen kennengelernt, die mir in jeder Lebensphase geholfen haben. Miami ist ein Platz, wo Menschen unterschiedlicher Kulturen und Länder zusammentreffen, nicht nur Amerikaner, sondern Iraner, Franzosen, Libanesen, aber auch Österreicher wie Rudolf Budja. Er ist der Galerist meines Sohnes Noah und um ihn sammeln sich so viele von euch, dass ich glaube, in einer österreichischen Enklave zu sein.

Noah ist DJ, Musiker und Künstler. Seine Bilder werden ab 16.000 Euro gehandelt, dabei ist er erst 23. Wer macht die Preise?

Da müsstest du jetzt Rudolf Budja fragen. Er weiß, wie die Preise zustandekommen. Aber Noah verschenkt auch viele Bilder an meine Freunde. Die haben alle einen Noah Becker daheim hängen.