Nach Corona-Infektion: Queen beruft seltenes Familien-Treffen ein

Gut eine Woche nach dem Bekanntwerden ihrer Corona-Infektion hat Queen Elizabeth II. wieder Online-Termine wahrgenommen. Die 95-Jährige empfing am Dienstag per Videoschalte von Schloss Windsor aus in zwei Online-Audienzen Botschafter aus Andorra und dem Tschad, wie der Buckingham-Palast im Anschluss mitteilte.

Queen absolviert wieder Termine - und trifft ihre Ur-Enkel

Zuvor hatte die britische K√∂nigin einige geplante virtuelle Termine abgesagt. Nach Angaben des Palastes hatte sie "milde, erk√§ltungs√§hnliche Symptome" gesp√ľrt, aber trotzdem weiterhin leichte Aufgaben ausgef√ľhrt. Es gilt als sicher, dass die Queen dreimal gegen Corona geimpft ist. Wegen ihres hohen Alters gilt die Infektion trotzdem nicht als ungef√§hrlich. Die Termine am Dienstag werteten Beobachter daher als vorsichtiges Zeichen f√ľr eine Erholung.

Die r√ľstige Monarchin ist aber nicht nur wieder zu ihrer Arbeit zur√ľckgekehrt. Queen Elizabeth II. war es nach √ľberstandener Corona-Infektion offenbar auch ein Anliegen, ihre Familie wiederzusehen. Aufgrund der Corona-Pandemie waren die Royals in den vergangenen Monaten nur selten zusammengekommen.