Fürstin Charlène: Schönstes Geburtstagsgeschenk für Albert von Monaco

In den vergangenen Monaten musste Fürst Albert II. zahlreiche Termine im Alleingang absolvieren. Seine Ehefrau Charlène hatte sich nach einem mehrmonatigem Südafrika-Aufenthalt im November des vergangenen Jahres in eine Klinik in Behandlung begeben. Seinen 64. Geburtstag am 14. März muss der Monegasse aber nicht als Strohwitwer verbringen - Charlène hat ihrem Ehemann das wohl schönste Geburtstagsgeschenk gemacht und ist noch vor Alberts Ehrentag nach Monaco zurückgekehrt.

Erste gemeinsame Familienfeier seit langem

Es kann davon ausgegangen werden, dass der Fürst von Monaco seinen Geburtstag im privaten Kreis zusammen mit seiner Ehefrau und den beiden Kindern Jacques und Gabriella verbringen wird. Offiziell haben Albert und die Zwillinge Fürstin Charlène zuletzt zu Weihnachten in der Klinik besucht. Ihren 7. Geburtstags hatten Jacques und Gabriella im Dezember anscheinend ohne ihre Mama verbringen müssen. Umso größer dürfte die Freude darüber sein, nun wieder als Familie vereint zu sein.