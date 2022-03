Charlène von Monaco: Adelsexperte äußert sich zu Gerüchten um ihre Zukunft

In den letzten Tagen meldeten sich Insider in der internationalen Presse zu Charlènes Zukunft. Die Fürstin von Monaco befindet sich bereits seit mehreren Monaten in einer Klinik, um sich dort gegen Erschöpfung behandeln zu lassen. Auch zuvor war die Frau von Fürst Albert II. bereits einige Monate wegen gesundheitlicher Probleme nicht im Fürstentum, sondern in ihrer Heimat Südafrika. Nun steht im Raum, ob die ehemalige Schwimmerin überhaupt vorhabe, wieder nach Monaco und an die Seite ihres Mannes zu kehren.

Charlène von Monaco: Umzugspläne mit ihren Kindern?

"Sie hat erkannt, dass ihr eine Rückkehr nach Monaco nicht gut tun würde", behauptete ein Palastinsider gegenüber der französischen Zeitschrift Voici. Angeblich soll die 44-Jährige Umzugspläne hegen und auch ihren beiden Kindern ein Leben außerhalb der Palastmauern ermöglichen wollen. "Sie möchte nicht länger, dass Jacques und Gabriella in Monaco aufwachsen", hieß es weiter.

Dies soll jedoch nicht unbedingt heißen, dass damit auch eine Trennung von ihrem Mann Albert resultieren würde. Es wurde gemutmaßt, dieser würde dann wohl zwischen dem Wohnsitz seiner Frau und dem Palast pendeln.