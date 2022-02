Gabriella und Jacques von Monaco: Süße Szene bei Fußballspiel mit Fürst Albert

Fürst Albert II. von Monaco besuchte am Sonntag, dem 27. Februar ein Fußballspiel mit seinen Zwillingen, Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques (beide sieben) und absolvierte damit einen weiteren öffentlichen Auftritt ohne seine Ehefrau, Fürstin Charlène.

Jacques und Gabriella besuchen mit Albert Fußballspiel

Der 63-Jährige beehrte ein Spiel zwischen AS Monaco und Reims ins Louis-II-Stadion in Monaco. Wie schon bei zahlreichen Terminen in den vergangenen Monaten, wurde Albert dabei von seinen Kindern begleitet. Der Prinz und die Prinzessin wirkten zunächst etwas gelangweilt, hatten dann aber sichtlich ihre Freude daran, das Spiel von der Zuschauertribüne aus mithilfe von Feldstechern zu verfolgen.