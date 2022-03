Nach mehreren Monaten der Abwesenheit, da Fürstin Charlène aus gesundheitlichen Gründen nicht aus ihrer Heimat Südafrika nach Monaco reisen konnte, war sie für kurze Zeit wieder an den Fürstenhof zurückgekehrt. Unerwartet verkündete Fürst Albert anschließend, dass seine Ehefrau erneut ihre Familie verlassen musste, da sie sich in eine Klinik begab, um sich dort gegen Erschöpfung behandeln zu lassen.

Nun ist die ehemalige Olympia-Teilnehmerin bereits seit einiger Zeit von ihren beiden Kindern und ihrem Ehemann getrennt, um sich um ihre Genesung zu kümmern. Während es in den letzten Wochen immer wieder Spekulationen gab, ob die 44-Jährige überhaupt noch vorhabe, wieder zurück an die Seite ihres Mannes zu kommen oder stattdessen mit ihren Zwillingen umziehen werde, dürfte es wohl besonders für Jacques und Gabriella sehr bitter sein, ihre Mutter so lange nicht bei sich zu haben.

Charlène: Jacques und Gabriella vermissen ihre Mutter

Seit mehreren Monaten ist Fürstin Charlène nun bereits in einer Klinik in Behandlung. Einige Besuche hatte sie dabei zwar angeblich von ihrem Ehemann und ihren Zwillingen Gabriella und Jacques ihre Mutter, doch laut Royal-Expertin Brittani Barger soll die Trennung von ihrer Mutter, die Kinder besonders schwer treffen.