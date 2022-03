Ehemalige Angestellte: Neue belastende Vorwürfe gegen Harry und Meghan

So sei Prinz Harry sehr unselbstständig und nicht gewillt, selbst hinter sich aufzuräumen. Umso penibler soll wiederum Herzogin Meghan sein. Generell dürfte die Stimmung im Anwesen des royalen Paares für Mitarbeiter äußerst unangenehm sein. Die ehemalige Schauspielerin und der Bruder von Prinz William hätten strenge Vorstellungen in Bezug auf die Umgangsformen, so sei beispielsweise bereits Augenkontakt mit den beiden untersagt. Ein Insider behauptete im Interview, auch jegliche Art von Small Talk sei nicht erlaubt: "Du darfst sie nicht ansprechen, es sei denn, sie sprechen dich zuerst an."

Das bei Meghan und Harry viel Wert auf Sicherheit gelegt wird, das scheint für viele klar. Deshalb seien überall im, aber auch auf dem Haus Kameras angebracht. Angestellten sei es allerdings auch nicht erlaubt, Handys oder Laptops mit zur Arbeit zu nehmen, weshalb sie jeden Morgen vor Dienstbeginn untersucht werden würden, ob sie elektronische Geräte bei sich tragen, schilderte eine andere Quelle die Arbeitsbedingungen im Hause der Sussexes weiter im Interview mit der Zeitschrift. Eine öffentliche Reaktion von Meghan und Harry gab es dazu bisher keine.