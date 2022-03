Meghan und Harry: Dieser "dumme" Titel für Sohn Archie war ihnen zu minder

Archie Harrison Mountbatten-Windsor, der Sohn von Prinz Harry und Herzogin Meghan wird am 6. Mai drei Jahre alt. Bei seiner Geburt im Jahr 2019 hatten die Sussexes für Verwirrung gesorgt, als sie in einer Presseerklärung bekannt gaben, dass die Herzogin gerade in den Wehen liege, obwohl ihr kleiner Bub tatsächlich Stunden zuvor geboren worden sei. Später gab das Paar den Namen ihres Sohnes über Instagram bekannt - und nicht wie erwartet über den Palast. Damals wurde bekannt, dass Archie keinen Prinzentitel tragen werde, sondern einfach unter dem Namen Harrison Mountbatten-Windsor bekannt sein würde.

Meghan und Archie wollten keinen "dummen" Titel

Autor und Adelexperte Robert Hardman erinnert in seinem neuen Buch mit dem Titel "Queen Of Our Times: The Life Of Elizabeth II" daran, dass Archie als Erbe des Herzogtums Sussex eigentlich der Höflichkeitstitel Earl of Dumbarton zugestanden wäre. Meghan und Harry hätten sich jedoch geweigert, diesen für ihren Sohn anzunehmen.