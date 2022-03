"Falsche Aussagen" im Oprah-Interview: Klage gegen Herzogin Meghan

Die Nachrichtenseite Page Six berichtete, dass die Verwandte von Meghan wohl bereits ihre Klage eingereicht hätte und beruft sich dabei auf Gerichtsunterlagen, die der US-Seite vorliegen sollen. Die "verleumderische Andeutung" sei demnach gewesen, dass die "Klägerin in keiner Weise eine Beziehung zu ihrer Schwester Meghan" gehabt habe und sie "buchstäblich Fremde gewesen" seien. Samantha Markle wolle außerdem gegen die Aussage vorgehen, sie habe eine "lukrative Karriere damit aufgebaut, falsche Geschichten an Klatschzeitungen und TV-Sendungen zu verkaufen".

Herzogin Meghan: Hat sie über ihre Vergangenheit gelogen?

Im Interview sprach Meghan damals auch über ihre Vergangenheit. Ihre Halbschwester meinte, auch hier hätte die 40-Jährige nicht die Wahrheit gesagt, indem sie behauptete, sie habe sich "quasi selbst in großer Armut großgezogen". Auch sei es nicht wahr, dass sie "mit 13 Jahren dazu gezwungen wurde, in mehreren schlecht bezahlten Jobs zu arbeiten, um 'über die Runden zu kommen'". Laut Page Six fordere Samantha Markle 75.000 Dollar (etwa 68.000 Euro) Entschädigung.