Queen Elizabeth II. heiratete Prinz Philip nur unter einer Bedingung

Die Monarchin wollte n√§mlich angeblich keinen Raucher heiraten. Wenn Prinz Philip sie also wirklich heiraten wollte, musste er das Rauchen aufgeben, berichtete Bryan Kozlowski in seinem Buch "Long Live the Queen! 13 Rules for Living from Britain‚Äôs Longest Reigning Monarch". Doch die Queen st√∂rte sich nicht etwa nur am Geruch oder am Qualm, denn der Grund f√ľr ihre Bitte hatte einen tieferen: Ihr geliebter Vater K√∂nig George VI. starb 1952 an Lungenkrebs und soll zuvor jahrelang starker Kettenraucher gewesen sein.