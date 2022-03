Zärtliche Geste: William und Kate ungewohnt innig im Partnerlook

Prinz William und Herzogin Kate sind anlässlich des St. David’s Days gemeinsam nach Wales gereist. Der St. David’s Day ist der walisische Nationalfeiertag. Er wird am 1. März zu Ehren des walisischen Schutzpatrons, des Heiligen David, begangen. Die Waliser kleiden sich am Ehrentag des Heiligen in traditioneller Tracht und schmücken sich mit den Nationalemblemen Lauch und Narzisse. Auch William und Kate hüllten sich anlässlich des Feiertages in die Farbe Grün - und schmückten ihre Outfits symbolisch mit Narzissen-Ansteckern.

William und Kate zeigen sich im Partnerlook

Gleich mehrere Termine standen für das Ehepaar bei ihrem gemeinsamen Wales-Besuch an - bei denen sie sich in zwei verschiedenen Looks präsentierten.

Der zukünftige König und seine Frau besuchten zunächst eine Ziegenfarm in Llanvetherine in der Nähe von Abergavenny. Bei ihrem Bauernhof-Besuch zeigten sich der Herzog und die Herzogin von Cambridge in olivgrünen Parkas im Partnerlook. Das Paar besichtigte die Pant Farm, die Ziegenmilch produziert und seit zwei Jahrzehnten einen lokalen Käsehersteller beliefert. Vor allem Kate hatte ihren Spaß daran, die Tiere zu streicheln. William wirkte beim Farmbesuch hingegen etwas reservierter.