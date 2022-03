Herzogin Meghan kränkte Charles mit Bemerkung vor Gang zum Traualtar

Am 19. Mai 2018 in Windsor Castle wurde das Jawort zwischen Prinz Harry und der ehemaligen Schauspielerin Meghan Markle in der St George’s Chapel auf Windsor Castle vollzogen. Harry Vater, Prinz Charles, bot sich damals an, die Braut damals zum Altar zu begleiten, da deren Vater Thomas Markle seine Teilnahme an der Hochzeit abgesagt hatte. Doch wie nun bekannt wird, soll Meghan ihren Schwiegervater in spe vor ihrem Gang zum Traualtar mit einem unkonventionellen Anliegen gekränkt haben.

Charles fühlte sich von Meghans Reaktion vor den Kopf gestoßen

So groß die Freude über die Hochzeit Prinz Harrys mit der Liebe seines Lebens auch war - die Zeremonie wurde bereits im Vorfeld von bösen Schlagzeilen über Meghans Familie überschattet. Die Dynamik innerhalb ihrer Familie stellte die übliche Kritik an der Funktionsstörung der königlichen Familie weit in den Schatten. Groß war der Skandal, als bekannt wurde, dass außer Meghans Mutter Doria keines ihrer Familienmitglieder zur Hochzeit erscheinen werde. Ihr Vater hatte seine Teilnahme zudem kurzfristig abgesagt.