Trennung im Hause Beckham

Während David und Victoria Beckham diesen Juni ihr 23. Hochzeitsjubiläum feiern, sind inzwischen auch ihre Kinder alt genug für eigene Beziehungen: Ihr ältester Sohn Brooklyn (23) ist seit 2020 mit Schauspielerin Nicola Peltz verlobt. Romeo Beckham (19) ist mit Model Mia Regan liiert. Selbst Nesthäkchen Harper (10) hat sich gerade zum ersten Mal verliebt, wie Papa David kürzlich verriet. Über den mittleren Beckham-Sohn Cruz macht derzeit jedoch ein böses Gerücht die Runde. Während der 17-Jährige an seiner Model- und Musikkarriere feilt, soll seine Beziehung zu seiner Freundin Bliss Chapman gescheitert sein.

Alles aus bei Cruz Beckham und Bliss Chapman?

Cruz Beckham hat am 20. Februar seinen 17. Geburtstag gefeiert und posierte kürzlich auf seinem ersten Magazin-Cover für die neueste Ausgabe von i-D. Zudem bastelt er als angehender Musiker an seiner Gesangskarriere. "In den letzten Jahren sind die Aufnahmestudios von Miami, Los Angeles und London für Cruz zu einer Art zweitem Zuhause geworden", schreibt i-D über den Promispross.

Die Karriere-Ambitionen des Teenagers sollen seine Beziehung zu seiner Freundin Bliss Chapman jedoch belastet haben. Cruz habe für seinen Jet-Set-Lebensstil einen Preis zahlen müssen, berichtet die Daily Mail und schreibt, dass seine Beziehung zu Chapman nach 18 gemeinsamen Monaten beendet wurde.

Die britische Zeitung Daily Mail behauptet über die angebliche Trennung bei dem Teenie-Paar, das vergangenen Sommer beim Reading-Festival erstmals zusammen gesichtet wurde, es sei "das Tuschelthema der Stadt".

"Cruz und Bliss sind beide noch jung, aber sie waren schon eine ganze Weile zusammen, besonders für zwei Teenager", wird ein Insider zitiert. "Aber sie beschlossen, die Dinge zu beenden."