"Positive Energie": Victoria Beckham enthüllt ihre eigenwillige Marotte

Wer hätte das gedacht? Victoria Beckham ist wohl eine sehr spirituelle Person. Die Designerin erzählte in einem Interview, dass sie in ihrem Bett neben Kristallen schläft, weil sie an ihre "positive Energie" glaubt.

Spirituell: Victoria Beckham schwört auf Kristalle

Das ehemalige Spice Girl gestand, dass sie eine riesige Sammlung von Kristallen besitze. Außerdem gab die Ehefrau von David Beckham zu, dass ihre Kristalle eine Schlüsselrolle in ihren spirituellen Überzeugungen spielen und sie immer gerne welche zur Hand hat.