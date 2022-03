Fran Drescher: Mit 64 sieht sie noch immer aus wie in ihren "Nanny"-Tagen

Mit ihren flippen Outfits und ihrer auffälligen Stimme eroberte Fran Drescher als "Nanny" in den 1990er-Jahren die Fernseh-Bildschirme. In sechs Staffeln und insgesamt 146 Episoden erkämpfte sie sich als Kindermädchen Fran Fine das Herz ihres Arbeitgebers, dem Broadway-Produzenten Maxwell Sheffield (gespielt von Charles Shaughnessy). Doch auch heute noch braucht sich die beliebte Schauspielerin nicht vor den Kameras verstecken. Bei ihrem Auftritt im Zuge der SAG-Awards sah sie mit 64 noch immer aus, wie in ihrer bekannten Rolle.

Fran Drescher: Glamour-Look wie damals als "Nanny"

Schon in der Serie "Die Nanny" war Fran Drescher immer wieder ein absoluter Hingucker und verstand es stets, sich modisch in Szene zu setzen. Neben ihrem Hauptberuf als Schauspielerin ist Drescher seit September letzten Jahres auch Präsidentin der SAG-AFTRA. Bei der diesjährigen SAG-Award-Verleihung vor wenigen Tagen zeigte sich der Serien-Star von ihrer glamourösen Seite und bewies, dass sie es in Sachen Styling noch immer draufhat.