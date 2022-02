Glattgebügelt bei den SAG-Awards: Bradley Coopers Gesicht gibt Rätsel auf

Am 27. Februar wurden im Barker Hangar in Santa Monica, Kalifornien, zum 28. Mal die Screen Actors Guild-Awards vergeben. Der Preis für den besten Hauptdarsteller ging in diesem Jahr an Will Smith ("King Richard"), Jessica Chastain ("The Eyes of Tammy Faye") wurde in der Kategorie beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Das Gehörlosen-Drama "Coda" gewann den Ensemble-Preis. Zahlreiche Stars und Sternchen waren zu der Filmpreisverleihung zu Gast - darunter auch Bradley Cooper, der in der Kategorie Bester Nebendarsteller nominiert war, aber eher mit seinem veränderten Äußeren für Gesprächsstoff sorgte.

Nanu, was ist mit Bradley Coopers Gesicht passiert?

Der 47-jährige Hollywoodstar präsentierte sich bei den SAG-Awards mit einem bemerkenswert glatten Teint. Das Antlitz des Momen wirkte wesentlich praller als dies vor kurzem noch der Fall war. Der Daily Mail geht sogar so weit zu behaupten, dass Cooper "Gesichtskonturen fehlten". Selbst als er für Fotos mit anderen Promis lächelte, hätte sich sein Gesicht kaum verzogen.