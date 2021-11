Bradley Cooper: Erstmals spricht er über Affären-Gerüchte um Lady Gaga

"Sie verlieben sich irgendwie in dieser Szene im Film. Es ist dieser explosive Moment, der ihnen auf einer Bühne vor Tausenden von Menschen passiert", erinnerte sich Cooper an seine und Gagas Filmrolle in "A Star is Born". Bei der Oscar-Nacht habe man demnach besagte Filmszene nachgeahmt. "Es wäre so komisch gewesen, wenn wir beide auf Hockern mit dem Gesicht zum Publikum gesessen wären", erklärte Cooper.