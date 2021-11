Gucci-Filmrolle: Lady Gaga von Sprach-Coach verrissen

Für ihre Filmrolle in "House of Gucci" hat Lady Gaga monatelang daran gefeilt, mit einem möglichst authentischen italienischen Akzent zu sprechen. Generell bereitete sich die Sängerin mit vollem Einsatz auf ihre Filmrolle der Patrizia Reggiani in dem Krimidrama von Ridley Scott vor. "Es ist drei Jahre her, dass ich angefangen habe, daran zu arbeiten", erzählte die 35-Jährige der New York Post. "Und ich werde ganz ehrlich und transparent sein: Ich habe anderthalb Jahre als [Reggiani] gelebt. Und ich habe neun Monate davon mit einem Akzent gesprochen", verriet die Sängerin. Auch abseits der Kamera habe sie nicht damit aufgehört. Ja, sogar ihre Haare ließ sich Gaga eigenen Angaben zufolge dünkler färben, um besser in die Rolle hineinzufinden. "Es war für mich fast unmöglich, als Blondine mit dem Akzent zu sprechen", behauptet die Sängerin. "Ich musste mir sofort die Haare färben."

Dialogtrainerin: Lady Gaga klingt wie eine Russin

Umso bitterer dürfte es für Lady Gaga nun sein, dass eine Dialogtrainerin, die für "House of Gucci" angeheuert wurde, böse Kritik an ihrer Performance Film übt. "Ich fühle mich schlecht, wenn ich das sage, aber ihr Akzent ist nicht gerade ein italienischer Akzent, er klingt eher russisch", lästerte die italienische Schauspielerin und Dialekttrainerin Francesca De Martini im Gespräch mit The Daily Beast über die Darbietung der Sängerin.