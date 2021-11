Lady Gaga lässt die Hüllen fallen - und das mit viel Stil

Dass Lady Gaga gern ihre Hüllen fallen lässt, ist für ihre Fans nichts Neues. Auf Instagram gibt das Multitalent nun heiße Einblicke in ein Foto-Shooting für die "Vogue". Lady Gaga ziert nämlich zum ersten Mal das Cover der italienischen und der britischen Ausgabe. Von einem Bild zeigt sich die Fancommunity besonders begeistert: Nackt posiert Lady Gaga am Boden und zeigt ihre vielen Tattoos. Mit laszivem Blick und wilder Mähne blickt sie in die Kamera. "Let's make magic!", postet die "Vogue" unter dem Beitrag der "Born This Way"-Schauspielerin.