Show in Las Vegas: Ein Blick auf Lady Gagas spektakuläre Bühnen-Outfits

Sie habe sich beim Entwurf an Elementen aus dem Jazz-Zeitalter orientiert, erklärt Germanotta. "Ich schließe gerne die Augen, nachdem ich die Referenzbilder durchgesehen habe, und stelle mir vor, wie meine Schwester singt. Ich versuche, mir vorzustellen, was Jazz für sie bedeutet und wie sie sich auf der Bühne durch den Raum bewegt. Die Zusammenarbeit fühlt sich nie wie Arbeit an. Es fühlt sich wirklich ungehemmt und frei an, von Anfang bis Ende."