Bradley Cooper und Irina Shayk: Liebescomeback?

Huch, sind Schauspieler Bradley Cooper und Irina Shayk etwa wieder zusammen? Das Ex-Paar sorgt derzeit reichlich für Spekulationen, nachdem es am Sonntag Arm in Arm bei einem gemeinsamen Spaziergang in Manhattans West Village gesehen wurden.

Liebescomeback zwei Jahre nach Trennung?

Der Hollywoodstar und das Model hatten 2015, nur wenige Wochen nach Shayks Trennung von Kicker Cristiano Ronaldo, erstmals für Dating-Gerüchte gesorgt. 2017 kam ihre gemeinsame Tochter Lea zur Welt. Im Juni 2019 wurde die Trennung der beiden bekannt. Obwohl sie kein Paar mehr seien, würden sie Kind dennoch als Co-Eltern erziehen, hatte Shayk vor einigen Monaten erzählt. Der 35-Jährigen wurde zuletzt eine Romanze mit Rapper Kanye West nachgesagt, die jedoch nie bestätigt wurde.