Irina Shayk: Seltene Einblicke in ihr Verhältnis zu Ex Bradley Cooper

Es war eine stürmische Liebe, der eine gemeinsame Tochter enstprang: Nur wenige Wochen nach ihrer Trennung von Fußballstar Cristiano Ronaldo im Jahr 2015 verliebte sich Irina Shayk in Schauspieler Bradley Cooper. Im April 2017 wurde die Geburt von Töchterchen Lea puplik. Das Paar trennte sich jedoch nur drei Jahre später. Über den Grund haben sich das russische Topmodel und der Hollywoodstar nie geäußert. Eine Schlammschlacht blieb aus. Das Ex-Paar soll inzwischen eine freundschaftliche Beziehung pflegen.

Irina Shayk über "Co-Parenting" mit Bradley Cooper

In einem seltenen Interview hat sich Irina Shayk nun dazu geäußert, wie sie und ihr Ex ihren Alltag als Eltern der mittlerweile dreijährigen Lea meistern. Shayk und Cooper teilen sich das Sorgerecht. Im Interview mit dem Magazin Elle verriet die 35-Jährige, warum sie nicht nicht der Meinung ist, dass der Begriff "Co-Parenting" ihre geteilte Elternrolle mit Ex Bradley Copper treffend beschreibe.

"Ich habe den Begriff Co-Parenting nie verstanden", sagte Shayk. "Wenn ich mit meiner Tochter zusammen bin, bin ich zu 100 Prozent Mutter, und wenn sie mit ihrem Vater zusammen ist, ist er zu 100 Prozent ihr Vater. Co-Parenting ist Elternschaft."