Tuschelthema bei Fashion-Week: Demi Moore wird immer jünger

Am Dienstag fand die große Saint Laurent Modenschau im Zuge der Pariser Fashion Week statt. Da tummelten sich etliche hochkarätige Promis auf dem roten Teppich. Eine stach mal wieder hervor und überschattete alle mit ihrem tollen Aussehen: Demi Moore zeigte sich auf dem Red-Carpet jünger und faltenfreier denn je - und sorgte mit ihrem Wow-Auftritt für jede Menge Schlagzeilen. So manch einer fragt sich, was wohl das Geheimnis von Moores scheinbar makellosem Antlitz ist.

Demi Moore begeistert mit ihrem jugendlichen Aussehen

Jedes Mal, wenn Demi Moore einen öffentlichen Auftritt hinlegt, bringt sie viele zum Staunen. Die 59-Jährige ist seit Jahren kaum gealtert und hat dadurch schon oft Spekulationen um mögliche Anti-Aging-Eingriffe geschürt.

So hatte Moore bei der Fendi-Modenschau im Rahmen der Fashion Week in Paris im vergangenen Jahr reichlich für Aufsehen gesorgt, als sie gänzlich faltenfrei über den Runway schwebte, während sie die Sommerkollektion 2021 des Modehauses präsentierte. Die Wangen wirkten gestrafft und auch die Lippenpartie der Schauspielerin schien sich verändert zu haben - als wäre Moore von heute auf morgen ein Duckface gewachsen.