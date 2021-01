Glattgebügelt auf dem Runway: Demi Moore schürt Beauty-OP-Spekulationen

Schon vor Jahren wurde über Moore behauptet, dass sie ein Vermögen in Schönheits-OPs investiert haben soll. Auf 500.000 Dollar wurden zuletzt die Kosten für die "Reparaturarbeiten" an ihrem Körper geschätzt. So soll sich der in Roswell, New Mexico, geborene Hollywoodstar für den Film "3 Engel für Charlie" für insgesamt 340.000 Euro eine Brustvergrößerung, Fettabsaugungen, neue Zähne und Straffung von Bauch, Beinen und Po geleistet haben. Dem Magazin Closer zufolge soll sich Moore in der Vergangenheit schon einmal für 9.000 Dollar die Wangen unterspritzen haben lassen. Selbst ein Knielifting für 7.500 Dollar soll sich die Schauspielerin angeblich gegönnt haben. Sie selbst erzählte einmal in einem Interview: "Ich veränderte sehr oft meinen Körper, aber er blieb nie so und die Freude darüber war immer nur kurz." Ob sie sie sich nun erneut unter's Messer gelegt hat, hat sie vorerst aber für sich behalten.