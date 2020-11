Demi Moore wurde 58: Rumer Willis gratuliert mit Mutter-Tochter-Fotos vom "Striptease"-Set

Demi Moore ist am 11. November 58 Jahre alt geworden. Anlässlich ihres Geburtstages hat ihre Tochter Rumer Willis der Schauspielerin alles Gute gewünscht, in dem sie bisher unveröffentlichte Polaroid-Schnappschüsse vom Set des Blockbuster-Films "Striptease" teilte.

Rumer Willis teilt alte Fotos vom "Striptease"-Filmset

1996 hatte Moore ihren durchtrainierten Körper in der erotischen schwarzen Komödie von Regisseur Andrew Bergman präsentiert. Für die Rolle der Stripteasetänzerin Erin Grant hatte die Ex-Frau von Bruce Willis damals über 12 Millionen US-Dollar erhalten. Eine solch hohe Gage hatte vor ihr noch keine Frau in Hollywood für einen Film bekommen - was Moore damals zur bestbezahlten Hollywoodschauspielerin machte.