"Hatte bis heute kein Botox": Die große Beauty-Lüge der Jennifer Lopez?

Alles nur eine große Beauty-Lüge?

Der Behauptung, auf Schönheits-Eingriffe zu verzichten, bleibt Jennifer Lopez übrigens schon seit Jahren treu. So twitterte sie 2013 schon einmal: "Ich habe noch nie chirurgische Eingriffe irgendeiner Art vornehmen lassen."

Damals reagierte sie mit ihrem Tweet auf die Behauptung des Londoner Schönheitschirurgen Dr. Ayham Al-Ayoubi, in den Gesichtszügen von J.Lo chirurgische Korrekturen erkannt zu haben. Die Bunte fragte damals auch bei einem Kölner Beauty-Doc nach, was dieser von der ganzen Sache halte. Der zeigte sich skeptisch und mutmaßte, dass die Musikerin sehr wohl mit Eingriffen nachhelfe.

"Die Nasenspitze ist weniger rund, etwas schmaler, aber das liegt vielleicht schon länger zurück. Jetzt erscheint mir die Oberlippe etwas voller, vielleicht wurde sie etwas aufgefüllt, zum Beispiel mit Hyaluronsäure", lautete die Meinung des Chirurgen.

Über die glatten Partien um die Augen und die faltenfreie Stirn bemerkte der Schönheitschirurg bereits vor sieben Jahren an: "Auffallend ist auch, dass sie wenig oder kaum Falten um die Augen und an der Stirn hat. Dies könnte auf eine Botox-Behandlung schließen lassen. Aber mehr kann ich leider nicht erkennen."

Ob man ihr das Botox-Dementi nun glaubt, oder nicht. Wer die Beauty-Produkte der Sängerin selbst ausprobieren will, wird wohl tief in die Tasche greifen müssen. Am 1. Jänner kommt "JLo Beauty" heraus. Zu kaufen wird es unter anderem ein Serum mit dem Namen "That JLo Glow" geben - für saftige 79 Dollar (ca. 65 Euro).