Wann wird nun geheiratet? Lopez und A-Rod haben Hochzeit schon zweimal verschoben

Jennifer Lopez (51) und Alex Rodriguez (45) haben die Auswirkungen von COVID-19 bei der Planung ihrer bevorstehenden Hochzeit zu spüren bekommen. In einem Interview mit Access Hollywood verriet Lopez, dass sie und der ehemalige New York Yankees-Spieler aufgrund des Corona-Virus ihr Jawort bereits zweimal verschieben mussten.

Hochzeit schon zwei Mal verschoben

"Weißt du, wir haben über so viele verschiedene Dinge gesprochen, weil wir die Hochzeit [...] wegen COVID [und] wegen der Quarantäne absagen mussten. Und das haben wir in der Tat zwei Mal gemacht, was die Leute nicht wissen", plauderte die Sängerin jetzt aus. "Zuerst wurde [der erste Hochzeitstermin] gecancellt. Und dann der zweite."