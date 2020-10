So begann ihre Fehde: Mariah Carey rechnet in Memoiren mit Jennifer Lopez ab

Seit Jahren gelten die beiden US-Sängerinnen Jennifer Lopez und Mariah Carey als verfeindet. Wieso es zum Zerwürfnis zwischen den beiden Musikerinnen kam, schildert Mariah Carey jetzt in ihren Memoiren "The Meaning of Mariah Carey" (deutsch: Die Bedeutung von Mariah Carey) – zumindest aus ihrer Sicht.

Mariah Carey: Deswegen kann sie Jennifer Lopez nicht ausstehen

Im neuen Buch über ihr Leben deutet die 50-Jährige an, dass Jennifer Lopez indirekt zu ihrer Scheidung mit Musikmanager Tommy Mottola beigetragen habe. Mottola hatte Carey als 18-Jährige, die zu diesem Zeitpunkt noch als Kellnerin jobbte, entdeckt und zum Star gemacht, nachdem sie ihm 1988 auf einer Party ein Demo-Tape in die Hand gedrückt hatte. 1993 heiratete die Sängerin den ehemaligen Chef des Plattenlabels Columbia Records. Fünf Jahre später ließ sich das Paar scheiden.

In ihrer Biografie behauptet Mariah Carey, dass Mottola ab einem gewissen Punkt in ihrer Beziehung versucht habe, ihre Karriere zu Fall zu bringen. Er soll unter anderem versucht haben, ein Sample aus ihrem 2001er-Hit "Loverboy" im Song einer "anderen weiblichen Entertainerin, die sie nicht kenne", zu verwenden.