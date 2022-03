Unten durch: Herzogin Kate nicht mehr gut auf Eugenie zu sprechen

Dass Prinz Harry und Prinzessin Eugenie immer schon dick miteinander waren, ist kein Geheimnis. Die offen zur Schau gestellte Solidarisierung der Prinzessin von York mit den Sussexes soll Herzogin Kate jedoch ein echter Dorn im Auge sein, wenn man Palastinsidern Glauben schenken will.

Herzogin Kate: Eugenies mit Harry

W├Ąhrend sich Prinz William und Herzogin Kate gezwungen f├╝hlen sollen, sich nach dem Megxit und Harrys und Meghans brisanten Aussagen im Oprah-Interview von den Sussexes zu distanzieren, haben Prinzessin Eugenie und ihre Mutter Sarah Ferguson in der Vergangenheit schon des ├ľfteren zum Ausdruck gebracht, hinter Meghan und Harry zu stehen. Erst k├╝rzlich war Eugenie zusammen mit ihrem Ehemann Jack Brooksbank in die USA gereist. Sie zeigte sich beim Super Bowl an Prinz Harrys Seite und soll im Rahmen ihrer Reise in die Vereinigten Staaten auch als erstes Mitglied der K├Ânigsfamilie Meghans und Harrys Tochter Lilibet Diana kennengelernt haben.