Herzogin Kate: Dekadentes Geheimnis hinter ihrer knitterfreien Reisegarderobe

Das viele Gewand wird bei Williams und Kates Reisen aber natürlich nicht wie bei so manch Normalo einfach in den Koffer gestopft. Das Herzogpaar von Sussex wendet einen besonderen Trick an, um sicherzustellen, dass seine Garderobe knitterfrei am Bestimmungsort ankommt.

Die royale Korrespondentin, Emily Andrews, schilderte einmal in der Channel 5-Dokumentation "Secrets of the Royal Flight", wie es ist, mit Mitgliedern der britischen Königsfamilie zu reisen. In der Doku erinnerte sie sich daran, dass sie einmal "in einem Flugzeug war, in dem Kates Kleider einen eigenen Sitz hatten, um sicherzustellen, dass sie flach gehalten wurden".

"Sie werden nicht in den Laderaum geschoben, nur um von allen anderen zerquetscht zu werden", verriet Andrews. Da wundert es nicht, dass sich Catherine und William unterwegs um zerknitterte Outfits keine Sorgen machen müssen.