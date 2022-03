Herzogin Kate mit ungewohntem Look: Wow-Auftritt in Belize

Prinz William und Herzogin Kate sind aktuell im Auftrag von Queen Elizabeth II. (95) in der Karibik unterwegs, die in diesem Jahr ihr 70. Thronjubil├Ąum begeht. Am Montag nahmen der Herzog und die Herzogin von Cambridge an einem Abendempfang in den Maya-Ruinen von Cahal Pech teil, um die Kultur von Belize zu feiern. Dabei pr├Ąsentierten sich Herzogin Catherine und erstmals seit dem Beginn ihrer Karibiktour in Abendgarderobe. Vor allem Kate verspr├╝hte in ihrem pinken Glitzerkleid jede Menge Glamour.

Herzogin Kate verzaubert im Glamour-Look

Die Herzogin von Cambridge wohnte dem Empfang in einem pinkfarbenen, metallisch schimmernden Kleid mit R├╝schen├Ąrmeln der britischen Marke The Vampire's Wife bei, w├Ąhrend sich Prinz William f├╝r einen blauen Anzug entschied. Ungewohnt war die Frisur der Herzogin: Ihren ├╝blichen volumin├Âsen Blowout tauschte Kate gegen glatte Haare mit Mittelscheitel. Ihren Wow-Look rundeten Statement-Ohrringen und einer bestickte Clutch ab.