Nach Scheidungsgerüchten: Nächster Schlag für Prinzessin Victoria

Demnach werde die Öffentlichkeit im April erfahren, wie das Geld aus der Staatskasse unter den Mitgliedern der Königsfamilie verteilt und wofür die Apanage tatsächlich verwendet wird.

Der König erhält dem Bericht zufolge für 2022 149 Millionen schwedische Kronen als Apanage, und die Hälfte davon geht an den Hofstaat - einschließlich des Geldes an das Königspaar, das Kronprinzessinnenpaar Victoria und Daniel sowie an Prinz Carl Philip und dessen Frau Sofia. Nun sollen zum ersten Mal "Rahmenbeträge" ausgewiesen sein. Spätestens im Jahr 2030 werde der Gesamtbericht bis ins kleinste Detail aufgeführt werden müssen, sagt Johan T. Lindwall, Gerichtssachverständiger und Chefredakteur von Svensk damtidning.