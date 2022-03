Insider: "Zum ersten Mal hat Charlène das Wort Scheidung ausgesprochen"

Offiziell bestätigt wurde das Gerücht um den neuen Wohnsitz der Fürstin nicht - auch wenn es über die ehemalige Profischwimmerin heißt, dass sie bereits vor ihrem mehrmonatigem Südafrikaaufenthalt und ihrer Behandlung in der Klinik nicht im Palast gewohnt haben soll. Bereits Anfang März waren zudem Gerüchte laut geworden, dass Alberts Ehefrau vorhabe, den Hof auch künftig weitgehend zu meiden. "Sie hat erkannt, dass ihr eine Rückkehr nach Monaco nicht gut tun würde", behauptete ein Palastinsider.

Der Palast hatte nach Charlènes Rückkehr am 12. März um das Respektieren ihrer Privatsphäre und der ihrer Familie gebeten. Offizielle Auftritte werde die Fürstin, die sich im November wegen Erschöpfung in Therapie begeben hatte, vorerst noch keine absolvieren und ihre Verpflichtungen erst in den kommenden Wochen nach und nach wieder aufnehmen.