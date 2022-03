Charlène und Albert: Geheimniskrämerei geht nach hinten los

Ihr monatelanger Südafrika-Aufenthalt hatte im vergangenen Jahr bereits reichlich Spekulationen um den gesundheitlichen Zustand von Fürstin Charlène und ihre Ehe mit Fürst Albert II. angefacht. Im November hatte sich die ehemalige Profischwimmern nach ihrer Rückkehr aus Südafrika dann in eine Klinik begeben, um sich von einer körperlichen und psychischen Erschöpfung zu erholen, wie Albert damals erklärte. Inzwischen ist Charlène zwar an den Fürstenpalast zurückgekehrt - offizielle Auftritte werde sie vorerst aber auch weiterhin nicht absolvieren, so der Palast. Noch müsse sich die Fürstin schonen. Genauere Details gab der Palast zu Charlènes Zustand nicht bekannt. Man wolle die Privatsphäre der Fürstin und ihrer Familie schützen. Doch die Privathaltung könnte durchaus negative Auswirkungen auf die Fürstenfamilie haben, befürchtet eine Adelsexpertin.

Adels-Expertin: "Natürlich wird das zu weiteren Gerüchten führen"

Dass Charlène weiterhin keine Auftritte absolviert, würde die Gerüchteküche nur noch mehr zum Brodeln bringen, beobachtet Brittani Barger, die stellvertretende Chefredakteurin von Royal Central, im Gespräch mit Express.co.uk.

"Es gibt so viele Fragen, von denen ich nicht weiß, ob wir jemals Antworten auf sie bekommen werden, weil der Fürstenpalast so privat ist", so die Adels-Expertin. Die Geheimniskrämerei würde aber auch Risiken bergen. "Natürlich wird das zu weiteren Gerüchten und Spekulationen über alle möglichen Dinge führen – Ehe, psychische Gesundheit", führte Barger weiter aus.