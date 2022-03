Trotz Charlènes Rückkehr: Alberts Ex nähert sich erneut dem Fürsten an

Während Charlènes Abwesenheit wurden erneut Gerüchte aufgewärmt, um ihre Ehe mit Fürst Albert II. würde es nicht gut stehen. Dabei fand sich auch ein bestimmter Name immer wieder in Verbindung mit angeblichen Beziehungsproblemen in den Schlagzeilen. Alberts Ex-Freundin Nicole Coste, mit der der Fürst einen gemeinsamen 18-jährigen Sohn hat, wurde zuletzt während Charlènes Fehlen am Hof auf Veranstaltungen gesichtet, auf denen sich auch ihr ehemaliger Partner aufhielt. Schon in der Vergangenheit stichelte sie öffentlich gegen Charlène von Monaco, weshalb viele denken, Coste würde absichtlich versuchen, wieder engeren Kontakt zu dem Vater ihres Kindes aufzubauen, um sich und ihren Sohn einen besseren Stand am Hof zu verschaffen.

Fürst Alberts Ex-Freundin: Liebevolle Wort zum Geburtstag

Am 14. März feierte Fürst Albert II. seinen 64. Geburtstag. Während seine Ehefrau Charlène die letzten Monate in einer Klinik verbracht hatte und somit viele Ereignisse mit ihrer Familie verpassen musste, durfte sich ihr Mann nun endlich wieder über eine gemeinsame Feierlichkeit mit ihr und ihren beiden Kindern freuen. Vor wenigen Tagen, kurz vor seinem Geburtstag, wurde nämlich verkündet, dass die ehemalige Olympia-Teilnehmerin nach monatelanger Abwesenheit wieder zurück nach Monaco zu ihrer Familie gekehrt sei.