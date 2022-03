Zu schlapp: Herzogin von Cornwall sagt kurzfristig Auftritt ab

Nach ihrer überstandenen Corona-Infektion muss sich Herzogin Camilla offenbar noch weiter schonen. Um den Valentinstag herum wurde verkündet, dass Camilla an Corona erkrankt war. Seither habe sie sich immer noch nicht ganz erholt, verriet sie kürzlich. Am Montag, dem 14. März, hatte die 74-Jährige zwar zusammen mit Prinz Charles, Prinz William und Herzogin Kate anlässlich des Commonwealth Days einem Gedenkgottesdienst in der Westminster Abbey beigewohnt. Ihre geplante Teilnahme am Cheltenham Festival sagte Charles' Ehefrau nun aber kurzfristig ab.

Camilla sagt Teilnahme am Cheltenham Festival ab

Die Herzogin von Cornwall, die als ein begeisterter Fan von Pferderennen gilt, sollte die Trophäe den Gewinnern des "The Queen Mother Champion Chase" überreichen. Den Reitwettbewerb beehrte Camilla nun aber doch nicht.