Verspottet: Meghan und Harry werden bei großer TV-Show zur Lachnummer

Dieses Jahr allerdings waren die Witze von Rebel Wilson wesentlich konkreter und direkter. Während ihrer humorvollen Moderatorin scherzte die gebürtige Australierin über Prinz Harrys und Meghans Interview mit Talkshow-Ikone Oprah Winfrey: "Unser nächstes Paket ist für den herausragenden britischen Film. Von Drama über Horror bis hin zu Fantasy ... Harry und Meghans Interview mit Oprah hatte alles." Das Publikum reagierte mit lautem Gelächter und bekam sich kaum wieder ein.

Rebel Wilson erwähnt Prinz Andrew auf der Bühne

Doch bei ihrem Witz über das royale Paar blieb es nicht. Später machte sich Wilson auch noch über ein anderes Mitglied der britischen Königsfamilie lustig. Prinz Andrew war in den letzten Jahren aufgrund des Skandals, von der Amerikanerin Virginia Roberts Giuffre beschuldigt worden zu sein, sie als Minderjährige sexuell missbraucht zu haben, international in Schlagzeilen geraten. Vor kurzem hatte man sich in der resultierenden Klage außergerichtlich geeinigt. Man geht davon aus, dass der 62-Jährige einen Betrag in Millionen-Höhe an die Klägerin zahlte. Viele Menschen ließen daraufhin ihrem Ärger im Internet Luft und spotteten hart gegen den Royal, der jahrelang meinte, er habe Giuffre zuvor nie gesehen und sei an einem der von ihr erwähnten Abende, als er sie angeblich missbraucht haben soll, Pizza essen gewesen. Eine Aussage, die für Wilsons Show Grundstein für ihren nächsten Witz bot.

Während ihrer Moderation veräppelte Wilson den in Ungnade gekommenen Royal: "Ich wollte eine Musical-Nummer machen. Sie handelte von Prinz Andrew. Es war auf Rollschuhen. Sie hieß Pizza-Express."