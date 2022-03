Heidi Klum verändert bei Jimmy Fallon: Fans wittern Beauty-Eingriff

Viele Promis tun es - wenige sprechen darüber. Die Rede ist von minimal invasiven Beauty-Behandlungen wie Botox oder Fillern, mit denen so manch Star dem Alterungsprozess entgegenzuwirken versucht. Mit ihrem Auftritt in der US-Talkshow "The Tonight Show" von Moderator Jimmy Fallon sorgte nun auch Heidi Klum für Spekulationen um ihr Gesicht, das Fans zufolge merklich verändert scheint.

Heidi Klum: Spekulationen um verändertes Aussehen

Mit ihren 48-Jahren ist die vielbeschäftigte Vierfachmutter äußerst jung geblieben - was wohl nicht zuletzt an Heidi Klums fröhlicher Art und der schier unendlich wirkenden Energie liegt, die sie bei allem, was sie macht, versprüht. Dennoch fragte sich so manch Zuschauer, ob Klum in Sachen Jungbleiben möglicherweise nicht doch ein bisschen nachhilft, als sie nun die Talkshow von Jimmy Fallon beehrte.