Neuer Karriere-Meilenstein für Heidi Klum und Tochter Leni

Auf der neuen Ausgabe des Mode- und Lifestylemagazins, welche im April erscheinen wird, glänzen sowohl die Ehefrau von Tom Kaulitz als auch das Nachwuchsmodel auf ihrem jeweils eigenen Cover unter dem Titel "Fabulous at any age" (dt.: Fabelhaft in jedem Alter). Heidi Klum präsentierte die beiden Titelbilder stolz auf ihrem Instagram-Profil und schrieb zum Foto ihrer Tochter: "Du hast die wunderschönen blauen Augen von meiner Mutter."