GNTM 2022: Steht Heidi Klums Gewinnerin bereits von Anfang an fest?

Weiß Heidi Klum schon am Anfang, wer gewinnen wird?

Ob sie schon von Beginn an eine Vorahnung hat, wer GNTM gewinnen wird, antwortete Heidi Klum: "Vom ersten Tag an weiß ich, was meinem Geschmack entspricht. Aber dann schaue ich natürlich, wie sich die anderen machen." Schönheit alleine würde für den Sieg nicht reichen: "Es gibt viele, die bildhübsch, aber manchmal furzlangweilig sind. Viele ruhen sich auf ihren Lorbeeren aus, wenn sie so 'klassisch schön' geboren sind. Ich finde dann andere oftmals interessanter, von der Person her, wie sie sich bewegen … Die haben mehr Biss. Sie mussten vielleicht schon immer mehr kämpfen."