Alles neu: Heidi Klum revolutioniert GNTM-Konzept

Letztes Jahr: Eigene "Diversity"-Staffel

Schon in den letzten Jahren wurde in der Sendung immer mehr auf Vielfalt gesetzt. 2021 zog sich das Thema sogar als eigenes Motto durch die gesamte Staffel. Im letzten Finale standen die 1,68 Meter große Romina, die aus Syrien geflüchtete Soulin, "Plus Size"-Model Dascha sowie die transsexuelle Alex Mariah. Sie holte sich zum Schluss den begehrten Titel und darf sich seither "Germany's Next Topmodel" nennen.

Die 17. GNTM-Staffel soll von Anfang 2022 an auf ProSieben zu sehen sein.