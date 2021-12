Leni Klum: Die 7 größten Erfolge aus ihrem ersten Model-Jahr

Laufsteg-Job für Dolce & Gabbana

Das italienische Design-Duo Dolce & Gabbana hatte mitten am Markusplatz in Venedig einen riesigen Laufsteg aufbauen lassen. Über diesen lief auch Heidi Klums Tochter und schnappte sich damit einen weiteren großen Job in diesem Jahr. Die fulminante Fashion-Show mit Leni Klum fand Ende August statt.