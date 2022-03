Bella Hadid bereut Nasen-OP mit 14 - Mutter Yolanda unter Beschuss

Über das merklich veränderte Gesicht von Bella Hadid wurde ja schon viel spekuliert, seit die 25-Jährige als Model durchgestartet ist. In einem Interview mit der Vogue gestand diese nun, dass sie sich tatsächlich bereits als Teenager unters Messer gelegt hat - obwohl sie bisher immer bestritten hatte, etwas an ihrem Gesicht machen haben zu lassen.

Bella Hadid bereut Nasenkorrektur

Bereits im Alter von 14 Jahren wurde ihr von ihrer Mutter Yolanda Hadid erlaubt, sich einer Nasenoperation zu unterziehen. Im Gespräch mit der Vogue gab Bella Hadid jedoch zu, den Eingriff zu bedauern. "Ich wünschte, ich hätte die Nase meiner Vorfahren behalten", sagte sie der Zeitschrift. "Ich glaube, ich wäre hineingewachsen."

Abgesehen von der Nasenkorrektur bestritt Bella Hadid, die 2014 ihren ersten Model-Vertrag unterschrieb, aber jegliche weiteren kosmetischen Eingriffe. Über ihr verändertes Aussehen sagte sie: "Die Leute denken, wegen eines Bildes von mir als Teenager, auf dem ich aufgedunsen aussehe, ich hätte mein Gesicht total verpfuscht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du jetzt nicht mehr so ​​aussiehst wie mit 13, oder? Ich habe noch nie Filler verwendet. Lasst uns [diese Spekulationen] einfach beenden", sagte Bella Hadid zur Vogue.

Zudem dementierte sie Gerüchte, sich einem Augenlifting unterzogen zu haben: "Ich habe kein Problem damit, aber es ist nichts für mich. Wer auch immer denkt, ich hätte meine Augenbrauen angehoben oder wie auch immer es heißt – es ist Gesichtsklebeband! Der älteste Trick im Buch."

Mutter Yolanda unter Beschuss

In den sozialen Medien wird Bella Hadids Mutter Yolanda nun scharf dafür kritisiert, ihrer damals noch minderjährigen Tochter gestattet zu haben, eine Nasenkorrektur machen zu lassen. Einige beschuldigen die Mutter des Runway-Stars sogar, die damals 14-jährige Bella dazu ermutigt zu haben, ihr Aussehen zu verändern. Immerhin ist die 58-Jährige bekannt dafür, die Model-Karrieren ihrer beiden Töchter Bella und Gigi Hadid eifrig zu pushen. So war Yolanda Hadid, die einst selbst als Model tätig war, in der Vergangenheit unter anderem schon unter Beschuss geraten, weil sie Gigi dazu anstachelte, dringend abzunehmen.