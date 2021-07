Warum ein verschwommenes Foto von Bella Hadid gerade ordentlich Aufmerksamkeit erregt

US-Model Bella Hadid befindet sich derzeit im französischen Cannes, wo sie an den - auch heuer und Corona zum Trotz - starbesetzten Filmfestspielen teilnimmt. Dabei präsentiert sie auf den roten Teppichen die glamourösesten Outfits - ein ganz privater und verschwommener Schnappschuss hat es nun aber geschafft, die volle Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Er zeigt die 24-Jährige in inniger Umarmung mit einem Mann, der ihr gerade einen Kuss auf die Wange drückt. "Die Zeit meines Lebens. Gesund, arbeitend und geliebt", kommentierte sie eine Reihe von Bildern auf Instagram, die auch besagtes Foto enthält. Um wen es sich bei dem Mann an ihrer Seite handelt, ließ Hadid offen. Medienberichten zufolge soll es Art Director Marc Kalman sein. Gerüchte über eine mögliche Beziehung der beiden hatte es schon länger gegeben. Um das Foto zu sehen, wischen Sie auf folgender Bilderreihe bis zum Schluss durch: