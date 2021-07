Cannes: Carla Bruni trifft auf ihr Lookalike Bella Hadid

Sie gelten seit ein paar Jahren als gute Freundinnen und haben sich in der Vergangenheit auch schon selbst über ihre Ähnlichkeit lustig gemacht. Die Rede ist von Carla Bruni und Bella Hadid, die nun bei den Filmfestspielen von Cannes ein Wiedersehen gefeiert haben. Bei der Vorführung des Films "Anette" präsentierte sich Hadid in einem weißen Kleid mit schwarzem Kragen. Bruni, die in Cannes einen ihrer seltenen Auftritte hinlegte, trug eine funkelnde, eisblaue Robe.

Bruni trifft in Cannes auf Lookalike Hadid

Über ihr Wiedersehen mit ihrem 29 Jahre jüngerem Lookalike schien die Frau von Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy überaus erfreut. Und auch Hadid hatte mit Bruni wohl einiges zu bequatschen.

Nicht nur ihren Fans ist aufgefallen, dass Bella Hadid ihrer Freundin Bruni ähnelt. Als diese noch jünger und als Model tätig war, sah sie der Schwester von Gigi Hadid sogar noch weitaus ähnlicher als heute.