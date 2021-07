Promi-Auflauf beim Debüt von Alfons Haider als Intendant in Mörbisch

Alles, was der "Hunderttausendsassa" in seinem Leben schon getan hat, "war von tieferer Bedeutung für meine menschliche und künstlerische Entwicklung", so Alfons Haider (63), Entertainer, Schauspieler, Sänger, Moderator – und seit heuer auch noch Generalmusikintendant des Burgenlandes. Am Donnerstagabend begrüßte er mit Peter Edelmann (59), dem brillanten Bariton und (bis August 2022) künstlerischen Leiter der Seefestspiele Mörbisch zur Premiere von Bernsteins Meisterwerk "West Side Story".

Das Musical, "an sich eine Tochter der Operette" (Haider), das seinen Siegeszug um die Welt just in Haiders Geburtsjahr (1957) antrat, ist "so aktuell wie damals". Denn: "Was hätte verbessert in der Spaltung und Feindseligkeit der Gesellschaft?"