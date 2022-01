Bella Hadid packt über ihr Alkohol-Problem aus

Der Alkohol habe auch negative Auswirkungen auf die Psyche des Models gehabt, welches kürzlich zugab, unter Depressionen und Panikattacken zu leiden.

"Ich habe nicht das Bedürfnis [Alkohol zu trinken], weil ich weiß, wie es mich um 3 Uhr morgens beeinflussen wird, wenn ich mit schrecklicher Angst aufwache und an diese eine Sache denke, die ich vor fünf Jahren gesagt habe, als ich die High School abgeschlossen habe", so die Jung-Unternehmerin. Heute kann sie dem Alkohol kaum noch etwas abgewinnen. "Es gibt nur diesen nie endenden Effekt von, im Wesentlichen, wissen Sie, Schmerz und Stress wegen ein paar Drinks, die nicht wirklich viel bewirkt haben, wissen Sie?", so Hadid.