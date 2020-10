Heimliche Liebe? Bella Hadid soll Jack Nicholson-Enkel daten

Ist "The Weeknd" endgültig Geschichte? Glaubt man Insidern, gibt es im Leben von Bella Hadid einen neuen Mann. Still und heimlich soll sie begonnen haben, Schauspieler Duke Nicholson zu daten. Ein Insider behauptet gegenüber Page Six, dass sich zwischen dem Model und dem Enkel von Hollywoodstar Jack Nicholson eine mögliche Beziehung anbahnt.

Bella Hadid soll heimlich Jack Nicholson-Enkel daten

Seit vergangenem Monat sollen Hadid und Nicholson vermehrt Zeit zusammen verbringen. Auch an Bella Hadids Geburtstag sollen die beiden gemeinsam gefeierthaben, bevor Hadid in einen Kurzurlaub mit ihren Freundinnen startete. Am 9. Oktober wurde die Schwester von Gigi Hadid 24. Offiziell hat sie ihren Ehrentag zusammen mit ihren Freundinnen gefeiert. Die Mädchengang unternahm anlässlich zu Hadids Geburtstag einen gemeinsamen Kurztrip auf eine Ferieninsel. Gereist wurde mit einem Privatjet.