Bella Hadid: Offene Worte über psychische Probleme

Die beiden Schwestern Gigi und Bella Hadid zählen schon seit einigen Jahren zu den angesagtesten US-amerikanischen Models. Nachdem zunächst Gigi den Modeolymp erklommen hat, macht mittlerweile auch ihre jüngere Schwester internationale Karriere. Doch es ist nicht alles Gold, was glänzt: In einem Instagram-Posting enthüllte die 25-Jährige nun, an Angstzuständen zu leiden.

Bella Hadid zeigt sich von ihrer verletzlichen Seite

Perfekte Selfies und selbstsichere Catwalkauftritte - so kennen Fans ihr Idol. Privat zeigt das Supermodel aber auch eine ganz andere, sensible Seite. Am Dienstag, den 9. November 2021, veröffentlichte Bella Hadid Fotos, auf denen sie ungeschminkt und verweint zu sehen ist. "Das bin ich, jeden Tag", schreibt sie dazu. "Das ist mein Leben, seit ein paar Jahren jede Nacht."

"Jeder Mensch ist anders, jeder einzelne Mensch hat etwas so Besonderes und Einzigartiges zu bieten, akzeptiere alles als schön und natürlich", teilt sie ihren Followern mit. "Und die Leute vergessen, dass es im Grunde allen gleich geht: verloren, verwirrt, nicht wirklich sicher, warum sie hier sind. Diese Angst, wie jeder fühlt [...] und versucht, sie irgendwie zu vertuschen."